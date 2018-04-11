Суд принял к рассмотрению иск о блокировке Telegram

Таганский суд российской столицы зарегистрировал иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

В карточке дела, которая появилась в базе суда, не указан ответчик, однако, как пояснили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда, это именно иск о блокировке Telegram.

Из карточки также следует, что иск подан в порядке гражданского судопроизводства, дело расписано судье Юлии Смолиной.

Напомним, 4 апреля истек 15-дневный срок, который Роскомнадзор отвел администрации Telegram на предоставление Федеральной службе безопасности РФ ключей шифрования. Как рассказал адвокат Telegram Дмитрий Динзе, компания сообщила в Роскомнадзор о невыполнимости требований ФСБ по техническим причинам. После этого служба подала иск в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к мессенджеру в России. В свою очередь юристы Telegram пообещали подготовить возражения по иску о блокировке.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что руководство мессенджера Telegram «лукавит», говоря о невозможности предоставить ключи шифрования ФСБ.