До третьей мировой не дойдет - генерал армии о возможных действиях США в Сирии

Российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, каких действий стоит ждать от США в Сирии в настоящее время.

По мнению эксперта, третья мировая война не начнется, но локальный конфликт на территории Сирии возможен.

«Я полагаю, что до третьей мировой не созрела обстановка, и у политических деятелей достаточно разума, чтобы ее не начать. Конкретно по ситуации с концентрацией сил в Сирии – это идет уже не первый год, и на этом театре, безусловно, стремятся завоевать свои позиции и американцы, и их союзники. Для нас Ближний Восток и Средиземноморье много значат. Я рассматриваю это как региональный конфликт. Задача американцев – овладеть частью территории Сирии, расположить свои группировки, ну и вот этот плацдарм использовать. Все это локальный конфликт для создания своих группировок и баз. Но до третьей мировой войны не дойдет, почва не созрела», - заявил Болдырев.