Песков назвал напряженной ситуацию в Сирии
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал напряженной ситуацию в Сирии.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
По словам Дмитрия Пескова, ситуация в Сирии требует самого пристального мониторинга.
«Я бы не хотел вступать в дискуссию по вопросам «что будет, если кто-то нанесет такой или сякой удар», - сказал пресс-секретарь главы государства.
Он добавил, что в Кремле хотят надеяться, что все стороны будут избегать шагов, способных дестабилизировать обстановку в Сирии.
Песков также сказал, что в Кремле не согласны с утверждениями США о «чудовищных преступлениях» сирийских властей, так как они не основаны на реальных данных.