Песков назвал напряженной ситуацию в Сирии

По словам Дмитрия Пескова, ситуация в Сирии требует самого пристального мониторинга.

«Я бы не хотел вступать в дискуссию по вопросам «что будет, если кто-то нанесет такой или сякой удар», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что в Кремле хотят надеяться, что все стороны будут избегать шагов, способных дестабилизировать обстановку в Сирии.

Песков также сказал, что в Кремле не согласны с утверждениями США о «чудовищных преступлениях» сирийских властей, так как они не основаны на реальных данных.