Строители начали асфальтировать полотно автодорожной арки Крымского моста

Работа выполняется в два этапа: нижний слой уже выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней.

Дорожное покрытие на арочном пролете аналогично остальным участкам Крымского моста: двухслойное общей толщиной 11 сантиметров. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесен слой гидроизоляции.

Строители уже установили на арочном пролете все 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения – барьерное ограждение.