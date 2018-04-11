Жертвами крушения военного самолета в Алжире стали 200 человек - СМИ
Крушение потерпел самолет Ил-76. На место ЧП были направлены 14 карет скорой помощи.
Фото: Павел Аджигильдяев/wikipedia
Военный самолет потерпел крушение в Алжире, погибли более 200 человек. Об этом сообщает информационное агентство AFP.
По информации СМИ, крушение потерпел самолет Ил-76. Инцидент произошел в сельскохозяйственной зоне недалеко от города Блида в среду 11 апреля около 08.00 по местному времени.
Известно, что на место ЧП были направлены 14 карет скорой помощи. Также правоохранители полностью перекрыли движение на близлежащих дорогах.