Силуанов рассказал, каким образом россияне смогут получить достойную пенсию

Россиянам не следует рассчитывать только на государство в вопросах уровня своей пенсии. Такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам министра, гражданам необходимо самим заботиться о достойной пенсии через накопительные пенсионные системы.

«Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем», — заявил Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что для роста экономики необходимо привлечение так называемых «длинных денег».

«Откуда их взять? Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале», - пояснил министр финансов.

По словам Антона Силуанова, в ближайшее время в РФ планируется запустить систему индивидуального пенсионного капитала, которая, как ожидается, будет интересной для работающих людей.

Также глава Министерства финансов отметил, что людям необходимо «постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию». По его словам, «эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях».