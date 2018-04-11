Упрек Лондона в сторону Вашингтона - эксперт об отказе Мэй нанести совместный с США удар по Сирии

Издание The Times регулярно применяется для утечки информации, чтобы разъяснить позицию Великобритании. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя появление в британских СМИ сообщений о том, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй не согласилась на предложение президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Сирии после сообщений о якобы имевшем место применении химоружия на территории сирийской Думы.

«Складывается впечатление, что The Times регулярно применяется для утечки информации, чтобы разъяснить позицию Великобритании. Они уже достаточно сильно обожглись на этом нервно-паралитическом газе, который якобы применялся в Солсбери», - сказал эксперт в беседе с RT.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на то, что «там солировала Британия», чувствовалось очень сильное «суфлирование со стороны США», которое, по мнению Оленченко, должно было «внушить англичанам какую-то уверенность в том, что вопрос будет рассматриваться и решаться в их пользу».

«А все получилось наоборот — авторитет Великобритании подорван, и приходится оправдываться. Я думаю, что в данной ситуации ее пригласили принять участие в каких-то действиях против Сирии и она через газету The Times дает понять США, что уже на данный момент хватит солидаризации Британии со Штатами», — отметил эксперт.

Кроме того, Оленченко обратил внимание на то, что информацию от издания The Times можно воспринимать в качестве упрека со стороны Лондона в сторону Вашингтона за втягивание в «аферу со Скрипалем, за неподготовленное мероприятие». По его мнению, «англичане говорят, что в этот раз, в ситуации по Сирии, они воздержатся».

Ранее британская газета The Times сообщила, что премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй «необходимы доказательства» применения химоружия для принятия дальнейших мер.

По информации этого же издания, президенту США Дональду Трампу было представлено на рассмотрение сразу несколько вариантов применения силы в отношении Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия Думе.