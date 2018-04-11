Госдуме предложили штрафовать аккаунты за фейки в соцсетях

Владельцев аккаунтов с многочисленной аудиторией в соцсетях предлагают штрафовать за разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды и распространение заведомо ложной, а также явно направленной на пропаганду войны информации во время чрезвычайных ситуаций.

«Мы предлагаем обязать социальные сети ввести реестр популярных блогеров и пабликов в социальных сетях с аудиторией не менее 100 тысяч пользователей, давать им соответствующую верификацию, чтобы популярные сообщества и пользователи при публикации информации опирались на факты и не вводили людей в заблуждение. Такие нормы не станут ограничениями, а позволят сформировать культуру обмена информацией», — приводит RT слова председателя экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте в комитет Госдумы по информационной политике Ильи Зотова.

За распространение фейков и призывающих к вражде постов предлагаются штрафы на сумму в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

Если такие действия повлекут за собой тяжкий вред, то к виновникам предполагается применять уголовную ответственность.