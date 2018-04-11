Синоптик рассказал о погодных условиях в Хабаровске в момент крушения Ми-8

В момент крушения вертолета Ми-8С, которое произошло утром 11 апреля в Хабаровске, местные синоптики отмечали плохую видимость, снег с дождем и низкие облака.

«Утром, когда вертолет упал, была низкая облачность – 150 метров нижняя граница разорванных облаков. Плохая видимость — до 3 километров, шли осадки – снег с дождем», — приводит РИА Новости слова представителя ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что вертолет Ми-8 потерпел крушение на пустыре неподалеку от улицы Антенная в Хабаровске. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.