Ушла из жизни солистка группы The Staple Singers

В Чикаго в возрасте 80 лет ушла из жизни одна из солисток группы The Staple Singers Ивонн Стейплз.

Как рассказал изданию The New York Times друг певицы Билла Карпентера, последнее время женщина боролась с онкологическим заболеванием.

Музыкальный коллектив The Staple Singers исполнял музыку в стилях госпел, соул и ритм-н-блюз. В 1999 году группа была принята в Зал славы рок-н-ролла, а в 2005 году коллектив получил премию «Грэмми» за жизненные достижения.

В 2011 году журнал Rolling Stone поместил песню Respect Yourself, исполненную The Staple Singers, на 468-е позицию своего рейтинга «500 величайших песен всех времен».