Трампу представили несколько вариантов нанесения массированных ударов по Сирии - СМИ

Президенту США Дональду Трампу было представлено на рассмотрение сразу несколько вариантов применения силы в отношении Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия Думе. По данным The New York Times, опции включают нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня.

Как пишет газета, ссылаясь на источники в Белом доме, американский лидер со своими советниками во вторник рассмотрел планы нанесения более ожесточенного удара по САР, чем в прошлом году по военному аэродрому в провинции Хомс. По мнению американской администрации, идентичная силовая акция в этот раз не будет иметь должного действия на руководство Сирии, поэтому проработка вариантов действий Соединенных Штатов предусматривает сценарий более масштабной и длительной операции.

Ранее западные СМИ назвали оружие, которое США могут применить в Сирии.

Напомним, ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman отправится в среду в Средиземное море из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния. Ожидается, что к группе также присоединится фрегат ВМС Германии.