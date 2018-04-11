СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела в Донбассе
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после очередных обстрелов ВСУ Донбасса.
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / flickr
СК РФ возбудил уголовное дело по факту прицельного обстрела украинскими военнослужащими КПП «Еленовка» в Донбассе.
«По данному факту ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»)», — говорится в сообщении, ведомства.
В результате обстрела была ранена женщина.