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Почти 12 тысяч боевиков с семьями вывезены из сирийской Думы с начала апреля – Минобороны РФ

Роман Захаров
08:33 11.04.2018
За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 3 916 боевиков и членов их семей
Почти 12 тысяч боевиков с семьями вывезены из сирийской Думы с начала апреля – Минобороны РФ
Фото: Mouneb Taim/ZUMAPRESS.com/globallookpress

На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжается вывод боевиков и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин.

По сообщениям Министерства обороны РФ, обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия не ведутся уже четвертые сутки.

«За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" было выведено 3 916 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 96 автобусах на север провинции Алеппо. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Колонны сопровождались представителями представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца», - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Всего, по данным Минобороны РФ, с 1 апреля 2018 года «из города Думы вывезено 11 983 боевика и членов их семей».

В сообщении также отмечается, что с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского ЦПВС организован выход 165 123 человека.

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