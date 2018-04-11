Россия представит на выставке в Индии новейшие фрегаты, вертолеты и танки
В Индии открылась крупная выставка вооружений. Россия представит на ней новейшие фрегаты, вертолеты и танки
РФ здесь на первых позициях: стенды расположены в павильоне №1, экспозиция, собранная под началом «Рособоронэкспорта», - самая большая по площади. Россия - самый крупный иностранный партнер индийской армии. Мы поставляем сюда и танки, и самолеты, и системы ПВО, и корабли, и подводные лодки.
Впрочем, сейчас Индия уходит от прямых покупок вооружения и все больше ориентируется на совместное производство, чтобы вовлечь в оборонку свою промышленность.
Известно, что Индия - страна, которая миллиарды долларов вложила в российский оборонный комплекс в самые тяжелые для него 90-е годы прошлого века.
Из экзотики на выставке следует выделить индийские противоминные ботинки, защищающие от взрыва и бразильские самолеты-разведчики.