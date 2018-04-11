Ученые нашли угрожающую человечеству «темную» зону

Ученые из Норвегии обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии, образованную слоем пыли и сажи. В зоне быстро тает лед, и этот процесс оказывает влияние на рост уровня моря, что создает вероятность затопления обширных побережных территорий по всему миру.

Как сообщает Science Alert, длина «темной» зоны составляет 400 километров, а ее максимальная ширина — 100 километров. На этой территории растут темноцветные водоросли, что придает льду характерный оттенок. В результате лед теряет способность отражать солнечные лучи и начинает быстро таять.

В свою очередь вода способствует росту водорослей, из-за чего площадь «темной» зоны увеличивается. В результате возникает эффект обратной положительной связи, еще больше увеличивающий таяние льда.

По данным специалистов, самый существенный вклад в сокращение объемов льда вносит сажа от лесных пожаров и других процессов горения. Она отвечает за 73% изменчивости способности поверхности отражать солнечные лучи.