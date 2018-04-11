СМИ узнали, где сейчас находится Юлия Скрипаль

Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля минувшей ночью под охраной была вывезена на военную базу для обеспечения ее безопасности. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на собственные источники.

«Она в госпитале на военной базе для ее собственной защиты и наблюдения за здоровьем. Эффекты от этого нервно-паралитического отравляющего вещества неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент», — приводит издание слова собеседника, знакомого с ситуацией.

Ранее западные СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы в Солсбери в понедельник, и сейчас она находится в «безопасном месте».

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было. В свою очередь Москва категорически отрицает все обвинения в свой адрес по данному делу.