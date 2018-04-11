Западные СМИ назвали оружие, которое США могут применить в Сирии

В случае нанесения удара по Сирии США могут применить крылатые ракеты, а также самолеты-невидимки и стратегические бомбардировщики. К такому выводу в своей статье приходит американский портал The National Interest.

Так авторы статьи предполагают, что Соединенные Штаты могут нанести удары по объектам в САР крылатыми ракетами «Томагавк» и AGM-86. Также в распоряжении американского военного ведомства имеются стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и истребители-«невидимки» F-22 Raptor.

В материале The National Interest высказывается предположение, что в ответ на агрессивные действия США РФ якобы может применить крылатые ракеты Х-101, которыми вооружены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также крылатые ракеты «Калибр» морского базирования.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman отправляется в Средиземное море из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния. Ожидается, что к группе также присоединится фрегат ВМС Германии.