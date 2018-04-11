В «Нафтогазе» прокомментировали заявление Меркель по «Северному потоку — 2»

«Нафтогаз» надеется, что позиция Германии по реализации проекта «Северный поток — 2», озвученная канцлером Ангелой Меркель, поможет другим странам ЕС определиться с отношением к строительству этого газопровода.

«Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины», — говорится в сообщении «Нафтогаза» на странице в Facebook.

Накануне, 10 апреля, Меркель в ходе встречи с украинским лидером Петром Порошенко заявила, что реализация «Северного потока — 2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита. Канцлер Германии уточнила, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным она говорила о невозможности того, чтобы Украина потеряла значение как страна — транзитер газа.