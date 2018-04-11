В Альпах пропал владелец магазинов Obi

В Альпах пропал немецкий магнат и руководитель группы Tengelmann, владеющей в том числе магазинами Obi, Карл-Эриван Хауб. Как сообщает газета Corriere della Sera, инцидент произошел на границе Италии и Швейцарии.

По данным итальянского издания, 58-летний Хауб, который увлекается горными лыжами, исчез в районе Червино еще утром 7 апреля, а последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован вечером того же дня.

Семья Хауба выделила крупную сумму для финансирования поисков магната. Однако, как заявил координатор поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре, из-за сложных метеоусловий деньги «приносят мало пользы».

«Учитывая погодные условия, мы не можем слишком отдаляться от трасс, поскольку это слишком рискованно», — приводит газета слова Фавре.

По версии Forbes, Семья Хауба является одной из самых богатых в мире. Ее состояние, по данным журнала, насчитывает 4,5 миллиарда долларов.