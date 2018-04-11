По факту крушения вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили дело по факту падения вертолета Ми-8 в Хабаровске.

«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ по факту падения вертолёта Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Дальневосточного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить все обстоятельства падения вертолета.