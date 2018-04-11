Опубликовано видео с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

Кадры с места падения вертолета Ми-8 в Хабаровске появились в Сети. Инцидент произошел в районе улиц Антенная и Хирургическая.

На видеоролике показан дым, который поднимается с места падения вертолета. Кадры были опубликованы на YouTube.

Как ранее сообщили в МЧС РФ, по предварительным данным на борту находились шесть человек. Согласно информации СК РФ, в настоящий момент уже известно о двух погибших.