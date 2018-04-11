Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Хабаровске

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на пустыре неподалеку от улицы Антенная в Хабаровске.

«В 11:30 (4.30 мск) 11 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от начальника смены ДДС Правительства Хабаровского края поступила информация о том, что в районе улиц Антенная – Хирургическая на пустыре совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании «Восток». По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.