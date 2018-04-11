Мост в новую жизнь: берега сирийского Евфрата теперь соединяет переправа

Первыми новую переправу через реку Евфрат тестируют танки сирийской армии, а также бронеавтомобили военной полиции Минобороны России. Испытание было пройдено успешно.

До войны берега реки Евфрат в провинции Дейр эз-Зор соединяли десятки мостов, однако они были разрушены боевиками. Российские военные навели паромную переправу. Длина моста составляет 156 метров, а высота над уровнем воды оценивается в 4 метра.

«В ходе строительства были проведены занятия со специалистами сирийской стороны, и сейчас мы передаем им мост в эксплуатацию. Они знают, что это за сооружение и как его эксплуатировать», - рассказал начальник автодорожной службы Департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ Владимир Буравцев.

Движение на мосту организовано в обе стороны. Его пропускная способность составляет три тысячи машин в сутки.

«Это просто чудо! Раньше на переправе я мог простоять и час, и два, и три. А тут - подъехал и сразу пересек реку. Вот еду к своей семье. Спасибо вам огромное! Теперь я смогу ездить по своим делам не несколько раз в неделю, а несколько раз в день», - рассказал житель провинции Дейр эз-Зор Сами Шиха.

Новый мост возвели в рекордно короткие сроки – всего за десять суток. С утра и до позднего вечера здесь работали военнослужащие мостового батальона автодорожных войск и водолазы Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева. Этот район провинции Дейр эз-Зор уже свободен от боевиков, но возможны диверсии.

«Безопасность прежде всего. Мост - это стратегический объект для нас, и его охрана - задача первостепенной важности. Но мы уверены, все будет хорошо», - сообщил председатель комитета безопасности провинции Дейр эз-Зор Юзеф Шелпи.

Только в первые сутки эксплуатации нового моста им воспользовались около тысячи водителей и сотни пешеходов.