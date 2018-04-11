Росавиация предупредила авиакомпании о потенциальной опасности полетов над территорией Сирии

Росавиация предупредила авиакомпании о том, что полеты над территориями Восточного Средиземноморья и Сирии могут быть опасны. Пилоты, диспетчеры и перевозчики получили указания внимательно следить за оперативной информацией и изменениями в маршрутах. Ограничения будут действительны как минимум 72 часа. Ранее с подобным заявлением выступило Европейское агентство по безопасности полетов.

Напомним, ранее в Европе было опубликовано предупреждение для авиакомпаний о возможном риске полетов над Восточным Средиземноморьем из-за возможного нанесения ударов по Сирии крылатыми или ракетами «воздух-земля».