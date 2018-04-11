Россия возобновит авиасообщения с Египтом

После двухлетнего перерыва авиасообщений между Россией и Египтом ожидается возобновление полетов. Вылет первого регулярного рейса между Москвой и Каиром ожидается уже в среду из аэропорта Шереметьево.

На данный рейс уже было забронировано почти 120 билетов, рассказали в авиакомпании «Аэрофлот».

При этом уточняется, что «Аэрофлот» в настоящий момент является единственной российской компанией, которая планирует летать в Каир.

Уточняется, что всего полет продлится около 4,5 часов. Все рейсы запланированы из второго терминала аэропорта Каира, поскольку он специально был оборудован для рейсов из России.

Гражданское авиасообщение с Египтом было полностью прекращено в 2015 году.