Россия возобновит авиасообщения с Египтом
Авиасообщения между Россией и Египтом возобновятся после двухлетнего перерыва уже в эту среду.
Фото: Zhao Dingzhe Xinhua / Globallookpress
После двухлетнего перерыва авиасообщений между Россией и Египтом ожидается возобновление полетов. Вылет первого регулярного рейса между Москвой и Каиром ожидается уже в среду из аэропорта Шереметьево.
На данный рейс уже было забронировано почти 120 билетов, рассказали в авиакомпании «Аэрофлот».
При этом уточняется, что «Аэрофлот» в настоящий момент является единственной российской компанией, которая планирует летать в Каир.
Уточняется, что всего полет продлится около 4,5 часов. Все рейсы запланированы из второго терминала аэропорта Каира, поскольку он специально был оборудован для рейсов из России.
Гражданское авиасообщение с Египтом было полностью прекращено в 2015 году.