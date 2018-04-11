Власти Великобритании потребовали у США больше доказательств «химатаки» в Сирии

Британский премьер-министр Тереза Мэй во время телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом сообщила, что Лондон нуждается в доказательствах якобы «химатаки» в Сирии.

По данным издания The Times, Мэй запросила данные о так называемых «химатаках» в Сирии прежде, чем дать ответ на присоединение к возможному военному удару.

«Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой «химической атаки», прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии», - говорится в тексте публикации.

Вместе с тем сообщается, что Мэй отказалась участвовать в «быстрой расплате».

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о возможном применении военной силы в качестве ответа на якобы применение «химоружия» в Сирии.

При этом российские военные обследовали город и не обнаружили никаких следов применения химического оружия.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что российская сторона по соответствующим каналам вынесла США предупреждения о серьезных последствия в том случае, если будут нанесены удары по Сирии.