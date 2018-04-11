В Microsoft Word обнаружен опасный вирус

Специалисты организации Menlo Security обнаружили новую уязвимость в программах Microsoft Word. По данным экспертов, новая волна кибератак была зафиксирована в ряде финансовых IT-компаний в США и на Ближнем Востоке.

Уточняется, что новый метод нападения предусматривает многоступенчатость, которая использует уязвимость в программе. Так, документы с вредоносным вирусом пересылаются на электронную почту сотрудников крупных компаний с помощью фишинговых писем, сообщает TreatPost.

Согласно сообщению, в файлах docx «вшиваются» теги с зараженными элементами, которые самостоятельно могут загрузить вредоносное программное обеспечение на компьютер. После этого злоумышленники могут контролировать значительную часть функционала ПК.

Ранее американским хакерам удалось украсть данные пяти миллионов банковских карт.