Ученые рассказали о причинах распространения заразного рака

Исследователи из Кембриджского университета назвали два вида трансмиссивного злокачественного заболевания, способного поразить тасманийского дьявола. Ученые также рассказали, почему этот вид млекопитающих считается более восприимчивым к заразному раку в отличие от других животных.

Как отмечается в пресс-релизе портала EurekAlert, всего известно восемь видов трансмиссивного рака. Эти заболевания способны поражать в том числе собак, а также морских двустворчатых моллюсков. По данным ученых, сумчатые получили такое заболевание случайно, поскольку оно считается крайне редким. Вместе с тем, после открытия второго типа заразного рака исследователи пришли к выводу, что тасманийский дьявол имеет уязвимость перед патологией.

Согласно сообщению, обе разновидности рака происходит из-за сходных мутаций. Кроме того, по данным ученых, опухоли получают развитие примерно из одних и тех же тканей. Так, заболевания могут передаваться в связи с тем, что млекопитающие кусают друг друга за морду, если речь идет о борьбе за пищу или о потомстве. Более того – развитие опухоли может происходить даже из тех клеток, которые участвуют в заживлении ран.

По данным исследователей, также распространению онкологических заболеваний мог способствовать когда-то человеческий фактор, в связи с чем численность млекопитающих сократилась вдвое. В результате этого могло уменьшится генетическое разнообразие, благодаря которому иммунная система адаптировалась к злокачественным клеткам.

Ранее ученые раскрыли причину появления особо опасного рака.