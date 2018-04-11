Apple требует удалить из AppStore российское приложение из-за санкций

Американский техно-гигант потребовал удалить из AppStore российское приложение из-за санкций. Неугодным оказалось приложение для вызова такси «Максим».

«При распространении приложений в AppStore компания Apple должна соблюдать законы США. В соответствии с положениями США о санкциях, AppStore не может размещать, распространять или вести дела с определенными приложениями или разработчиками, связанными со странами, на которые наложено эмбарго США. Недавно мы выяснили, что компания Apple не может размещать ваше приложение, поскольку это запрещено положениями о санкциях США», — цитирует уведомление, направленное компанией российскому разработчику, RNS.

В уведомлении подчеркивается, что россияне могут обратиться в Министерство финансов США или к санкциям, связанным с Ираном или Сирией в случае возникновения вопросов по нормативным ограничениям.

Специалисты сервиса «Максим» в данный момент работают над сложившейся ситуацией. Если приложение окажется недоступным в AppStore, пользователи, уже скачавшие его, смогут продолжить им пользоваться.

Ранее стало известно о введении Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. В перечне оказались успешные российские бизнесмены, представители официальных структур и компании.