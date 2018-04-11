Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае удара по Сирии

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что российская сторона по соответствующим каналам вынесла США предупреждения о серьезных последствия в том случае, если будут нанесены удары по Сирии.

Как подчеркнул Чижов, российская сторона «потрясена очередной провокацией с так называемой химической атакой».

«Ни одного трупа, ни одного даже обратившегося за медицинской помощью человека там нет», - рассказал он в интервью Euronews.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных наций Василий Небензя сообщил, что в случае, если США применят силу против Сирии, американскую сторону ждут «самые тяжелые последствия». Он также назвал «провокацией» события в сирийской Думе, где якобы произошла «химическая атака». При этом Небензя подчеркнул, что это нужно было боевикам, а американская сторона и их союзники это лишь поддержали.