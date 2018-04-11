В Европе предупреждают авиакомпании о риске полетов из-за бомбардировок Сирии

Европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над Восточным Средиземноморьем из-за риска «нанесения ударов по Сирии».

«Пожалуйста, обратите внимание, что Европейское агентство авиационной безопасности выпустило оперативное уведомление для района полетной информации Восточное Средиземноморье / Никосия», — говорится на сайте европейского авиадиспетчера Eurocontrol, передают РИА Новости.

В уведомлении говорится о необходимости уделять особое внимание планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья / Никосии в связи с возможным нанесением авиаударов ракетами «воздух-земля» или крылатыми ракетами по Сирии. Отмечается, что радионавигационное оборудование также способно выйти из строя.

Напомним, ранее сообщалось об уничтожении системами сирийской ПВО ракет, которые атаковали авиабазу в провинции Хомс. Ракеты упали в окрестностях аэродрома.