Ученые рассказали, как правильно спать и чувствовать себя бодрым и здоровым

Американские ученые рассказали о способах улучшения сна. Для того, чтобы каждое утро чувствовать себя бодрым и здоровым, необходимо правильно составленное расписание ночного сна и строгое соблюдение циркадных ритмов.

Второстепенным, но также немаловажным фактором послужит поза спящего. Специальные подушки помогут в поддержании головы и шеи в правильном анатомическом положении. А чтобы расслабиться как можно быстрее, эксперты советуют подложить подушку под ноги, если человеку комфортнее засыпать на спине.

В свою очередь, отдых на животе считается самой неблагоприятной позой, так как в этом случае внутренние органы тела испытывают серьезную нагрузку. Об этом сообщает Science Alert.

Между тем, ученые выяснили, как прожить долго и без проблем со здоровьем. Способ был найден после пятилетнего наблюдения более, чем за 1000-ю человек, и отслеживанием состояния их здоровья и динамикой смертности.