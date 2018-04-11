МЧС опубликовало кадры изнутри разрушенного ТЦ в Кургане

Обрушение плит междуэтажного перекрытия в трехэтажном административно-бытовом здании произошло в городе Кургане.

На кадрах, опубликованных МЧС РФ, видно, что в результате обрушения плит между первым и вторым этажами образовались завалы.

Уточняется, что сообщение об инциденте поступило в оперативно-дежурную службу ГУ МЧС России по области в 15:05 по местному времени во вторник, 10 апреля.

Согласно сообщению, на втором и третьем этаже находились офисы, а на первом — продовольственный магазин.

Как отметили в ведомстве, до прибытия спасателей из магазина были эвакуированы 33 человека. Персонал из офисных помещений эвакуировался самостоятельно.

«Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Угроза разрушения здания также отсутствует», - отметили в МЧС РФ.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели, также задействована спецтехника.

Ранее также сообщалось, что губернатор области Алексей Кокорин держит ситуацию на особом контроле.