МЧС опубликовало кадры изнутри разрушенного ТЦ в Кургане
Обрушение плит междуэтажного перекрытия в трехэтажном административно-бытовом здании произошло в городе Кургане.
На кадрах, опубликованных МЧС РФ, видно, что в результате обрушения плит между первым и вторым этажами образовались завалы.
Уточняется, что сообщение об инциденте поступило в оперативно-дежурную службу ГУ МЧС России по области в 15:05 по местному времени во вторник, 10 апреля.
Согласно сообщению, на втором и третьем этаже находились офисы, а на первом — продовольственный магазин.
Как отметили в ведомстве, до прибытия спасателей из магазина были эвакуированы 33 человека. Персонал из офисных помещений эвакуировался самостоятельно.
«Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Угроза разрушения здания также отсутствует», - отметили в МЧС РФ.
Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели, также задействована спецтехника.
Ранее также сообщалось, что губернатор области Алексей Кокорин держит ситуацию на особом контроле.