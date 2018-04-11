В СИЗО Херсона капитану задержанного судна «Норд» одели электронный браслет

Капитан арестованного украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко выпущен из СИЗО Херсона. Но с условием ношения электронного браслета.

Капитан судна был арестован на два месяца на основании «нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Адвокаты воспользовались правом своего подзащитного и внесли за него залог.

«Капитан освобожден из СИЗО. Сейчас находится в полиции для оформления электронного браслета, далее — на допрос в СБУ, в больницу проверить здоровье и отдыхать», — цитируют РИА Новости представителя судовладельца Анну Шевелеву.

Напомним, ранее сообщалось о задержании украинскими пограничниками в Азовском море российского рыболовецкого судна «Норд» по причине якобы нарушения границ территории Украины. Позже Управлением ФСБ России по Республике Крым против пограничников было возбуждено уголовное дело.