Проект резолюции об отправке экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки, предложенный Россией СБ ООН, не получил необходимых девяти голосов.

За него отдали свои голоса два постоянных члена Совета Безопасности ООН, а именно – Россия и Китай, а также ряд стран – Эфиопия, Боливия и Казахстан.

Однако против документы высказались три постоянных члена Совбеза – США, Франция и Великобритания, а также к ним присоединилась Польша.

При этом еще шесть государств при голосовании воздержались.

Во вторник, 10 апреля, российская делегация предложила Совету Безопасности ООН принять резолюцию, которая поддерживает отправку миссии ОЗХО в сирийскую Думу для проведения расследования. Известно, что в документе осуждается «любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии». При этом, в проекте приветствуется решение генерального директора ОЗХО направить специалистов в сирийскую Думу для проведения расследования. Документ также подразумевал требование «от всех сторон в Сирии без промедления предоставить свободный и безопасный доступ» экспертам ОЗХО.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал «провокацией» события в сирийской Думе, где якобы произошла «химическая атака». При этом Небензя подчеркнул, что это нужно было боевикам, а американская сторона и их союзники это лишь поддержали.