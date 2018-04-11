Цукерберг назвал виновного в утечке данных пользователей в Facebook
Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что чувствует свою вину за утечку данных миллиона пользователей.
«Мы не приняли мер для защиты от злоупотреблений. Это была наша ошибка, моя ошибка. Я чувствую вину за это», - сказал он в ходе слушаний в сенате США.
Вместе с тем он отметил, что в настоящее время необходимо время, чтобы вновь наладить деятельность компании.
«Мы проводим полное расследование, проверяем все приложения, которые могли иметь доступ к такой информации», - рассказал он.
Кроме того, Цукерберг сообщил, что компания Facebook приветствует «госрегулирование, если все будет правильно».
Также по его словам, команда Facebook намерена работать с сенаторами с целью продолжить дискуссию во всех сферах, где это необходимо.
Помимо прочего, Цукерберг отметил, что социальная сеть Facebook всегда будет бесплатной, а целью сервиса является объединение людей по всему миру.
Ранее стало известно, что руководство Facebook стирало все старые сообщения Марка Цукерберга из чатов и переписок, не предупреждая об этом других пользователей.