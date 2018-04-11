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США сожалеют о блокировке Россией их резолюции по расследованию химатак

Егор Левин
00:31 11.04.2018
Об этом сообщила постпред США при ООН Никки Хейли.
США сожалеют о блокировке Россией их резолюции по расследованию химатак
Фото: Kyle Mazza/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Россия заблокировала документ, подготовленный Соединенными Штатами на Совбезе ООН. В нем говорилось о создании нового механизма расследования химических атак.

Постоянный представитель Америки при ООН Никки Хейли заявила, что США сожалеют об этом. Она заявила, что нет никакого удовольствия видеть, что Россия накладывает уже шестое вето, вновь не выбрав единство Совета безопасности. По словам Хейли, этим Россия разрушила репутацию Совета безопасности.

Между тем, ранее сообщалось, что постпред США при ООН Никки Хейли призывала членов Совбеза голосовать за американский проект резолюции по Сирии. При этом, она обвинила Россию в затягивании процесса работы над документом. Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ пообещал посчитать количество упоминаний России в следующем выступлении Хейли.

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