Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал «провокацией» события в сирийской Думе, где якобы произошла «химическая атака». При этом Небензя подчеркнул, что это нужно было боевикам, а американская сторона и их союзники это лишь поддержали.

«Эта провокация была как воздух нужна боевикам, которые получили такую своевременную поддержку от США и других западных стран», - сообщил он.

Также Небензя, отметил, что у США во всем всегда якобы «виноваты режимы России с Ираном».

«Это понятно, виноватые ими уже назначены. У них во всем всегда виноваты режимы России с Ираном. Расследования их не интересуют. Нет, бывает, что интересуют! Но только если они базируются на эксклюзивных данных оппозиционных социальных сетей», - отметил он.

Вместе с тем постпред РФ при ООН заявил, что цель якобы «произошедших химатак» в Сирии по-прежнему вызывает вопросы.

«Я в который раз задаю один и тот же вопрос: мне кто-нибудь здесь может членораздельно объяснить, зачем эта якобы произошедшая «химатака» в Думе была нужна Дамаску в принципе? Учитывая то, что из Дамаска почти полностью были выведены боевики. А те боевики, выход которых продолжился после 8 апреля, ничего не знали об этой якобы случившийся химической атаке», - отметил Небензя.

По словам Небензи, если экспертам не удастся попасть в Думу под какими бы то ни было предлогами в результате противодействия тех, кто продолжит спекулировать на теме «химатак» для очернения Сирии и России, то «это станет еще одним свидетельством того, что за всей этой лживой историей кроются грязные геополитические игры».

Ранее постпред Великобритании при ООН заявила, что РФ якобы «не уполномочена» расследовать «химатаки» в Сирии.