Постпред Великобритании при ООН: РФ «не уполномочена» расследовать «химатаки» в Сирии

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская сторона якобы не уполномочена Советом безопасности Организации Объединенных Наций проводить расследования «химических атак» в Сирии.

При этом Пирс подчеркнула, что такое расследование должно иметь «независимый механизм».

«Россия не уполномочена Советом Безопасности ООН проводить расследования (химических атак – прим. ред.) в Сирии. Нам необходимо независимый механизм расследования для этих целей, и только такой независимый механизм должен получить доверие Совбеза, ООН и народа Сирии», - сообщила она.

Ранее РФ заблокировала в СБ ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма по расследованию химатак в Сирии. Как отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, американский проект резолюции СБ ООН по Сирии противоречит российской позиции.