Посольство России призывает власти Великобритании отказаться от двойных стандартов

Посольство РФ сообщает, что получило ответ на запрос касательно версий произошедшего в Солсбери. При этом, отмечается, что с момента отравления Скрипалей и обвинения России в причастности к этому прошло уже больше месяца. Посольство РФ требует от Великобритании подтвердить, какая из версий отравления Скрипалей является официальной, а британские власти отказываются информировать Россию о ходе расследования «дела Скрипаля».

«Как известно, за это время в СМИ появилось немалое количество версий произошедшего: Скрипали были якобы отравлены в ресторане, в автомобиле, через дверную ручку. На наше законное требование подтвердить, какая из многочисленных циркулирующих в прессе версий является официальной, сегодня мы получили ответ в том духе, что Форин-офис уважает свободу прессы, не занимается цензурой и не комментирует освещение в СМИ «продолжающегося расследования», — цитируют заявление посольства РИА Новости.

Дипломаты также указывают на недопустимость обвинения России при отказе информировать ее о ходе следствия, и призывают Великобританию к открытости в расследовании и отказу от практики двойных стандартов.

Напомним, ранее посольство России направило ноту в Форин-офис с просьбой прояснить диагноз Скрипалей с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами. Посольство желало убедиться в том, что с ней все в порядке и никакие ее права не нарушаются.