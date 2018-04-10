РФ заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по Сирии

Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

Американский проект резолюции СБ ООН по Сирии противоречит российской позиции, отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки», - подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН.

Как отметил Небензя, Россия надеется, что США одумаются и не пойдут на военную авантюру в Сирии.