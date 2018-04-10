США уверены, что в Думе было применено некое химическое вещество, но не могут назвать его – Госдеп

США уверены, что факт химатаки в Сирии был, но не уверены, какое именно химическое вещество было использовано. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы знаем, что было применено какое-то вещество, химическое вещество. На данный момент мы точно не уверены, что именно было использовано»,- сказала Науэрт.

Также она отметила, что США собираются дать скоординированный со своими союзниками ответ по ситуации в Сирии после сообщений о применении химоружия в Думе.