США уверены, что в Думе было применено некое химическое вещество, но не могут назвать его – Госдеп
США собираются дать скоординированный со своими союзниками ответ по ситуации в Сирии после сообщений о применении химоружия в Думе.
Фото: Muhmmad Al-Najjar ZUMAPRESS.com / Globallookpress
США уверены, что факт химатаки в Сирии был, но не уверены, какое именно химическое вещество было использовано. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
«Мы знаем, что было применено какое-то вещество, химическое вещество. На данный момент мы точно не уверены, что именно было использовано»,- сказала Науэрт.
Также она отметила, что США собираются дать скоординированный со своими союзниками ответ по ситуации в Сирии после сообщений о применении химоружия в Думе.