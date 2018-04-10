Встреча начальника Генштаба РФ с главкомом объединенных сил НАТО в Европе подтверждена
Встреча Валерия Герасимова с Кертисом Скапаротти состоится на третьей неделе апреля.
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Встреча главы российского Генштаба Валерия Герасимова с главкомом объединенных сил НАТО в Европе Кертисом Скапаротти состоится на третьей неделе апреля.
Валерий Герасимов и Кертис Скапаротти обсудят вопросы открытости и прозрачности в отношениях РФ и НАТО, также темой встречи станет предотвращение опасных инцидентов между Россией и Альянсом.