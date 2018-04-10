У НАТО нет причин не доверять Великобритании по «делу Скрипаля»

У НАТО нет причин не доверять выводам Великобритании о причастности России к отравлению Скрипалей. Об этом на заседании Совбеза ООН во вторник заявил заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

«У нас нет причин не доверять выводам британской стороны относительно этой ситуаци», - заявила она в интервью газете «Коммерсант».

Также она заявила, что Россия пытается окружить произошедший инцидент «туманом неопределенности и вбрасывать все новые и новые версии происшедшего».

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было. В свою очередь Москва категорически отрицает все обвинения.