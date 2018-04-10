Стало известно, чем отличаются резолюции СБ ООН России и США по Сирии

Во вторник Совбез ООН будет голосовать за две резолюции о расследовании якобы имевшей место химической атаки в Сирии – российскую и американскую, которые похожи, но имеют принципиальные различия. Тексты документов опубликованы в блоге UN Report журналиста Набиля Аби-Сааба.

РФ призывает содействовать уже имеющийся Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия. В резолюции содержится призыв направить экспертов Миссии в сирийский город Думу для изучения районов предполагаемой химатаки.

США в свою очередь приветствуют отправку Миссии ОЗХО в ООН, но утверждают, что она не имеет мандата на установление виновных в химатаке, что является целью Вашингтона.