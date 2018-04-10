США рассматривают «все возможности» действий против Сирии - Белый дом
Какие именно возможности рассматриваются ведомством, не уточняется.
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США рассматривают «все возможности» действий против Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
«Работаем с нашими союзниками и партнерами, нашей командой по национальной безопасности, и рассматриваем все возможности», - приводит РИА Новости слова Сандерс.
При этом она не уточнила, какие именно возможности рассматриваются ведомством.