США рассматривают «все возможности» действий против Сирии - Белый дом

США рассматривают «все возможности» действий против Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

«Работаем с нашими союзниками и партнерами, нашей командой по национальной безопасности, и рассматриваем все возможности», - приводит РИА Новости слова Сандерс.

При этом она не уточнила, какие именно возможности рассматриваются ведомством.