Европейские производители предупреждают о росте цен на бытовую технику

Европейские производители предупредили российских ритейлеров о повышении цен на бытовую технику в связи с ослаблением курса рубля. Утром 10 апреля курс рубля по отношению к основным валютам упал, достигнув минимума 2016 года. В связи с этим будут откорректированы и отпускные цены.

Тем не менее крупные ритейлеры, на которых ссылается ТАСС, сообщают, что в ближайшее время скачка цен ждать не стоит. Процедура ценообразования отстает от изменения курса валют на несколько месяцев. Кроме того, торговые сети пообещали приложить максимум усилий для обуздания цен. А также пообещали продолжить различные скидочные акции.