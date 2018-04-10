Более трех с половиной тысяч боевиков и их семей покинули Думу за сутки

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко.

По его словам, на всей территории Сирии продолжает действовать режим прекращения боевых действий. Однако совместным ирано-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Латакия и Деръа.

Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия не ведутся уже несколько суток. Продолжается работа по дальнейшему освобождению удерживаемых боевиками заложников. В ходе достигнутых договоренностей вчера удалось освободить из плена 134 человека. Всего освобождено 195 заложников.

Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ с соблюдением мер безопасности продолжается вывод боевиков незаконного вооруженного формирования и членов их семей из города Дума, через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 3 627 боевиков и членов их семей. Все они на 70 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо. В настоящее время готовится к отправке вторая группа боевиков, желающих добровольно покинуть город Думу. Планируется вывезти на север провинции Алеппо около четырех тысяч человек, для чего в район погрузки прибыло 86 автобусов.

Более двух тысяч боевиков и членов их семей прошли процедуру досмотра, уже вышли из города и находятся в районе формирования колонны. Работа по отправке второй группы боевиков продолжается. С 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 37 297 человек.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 161 207 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

В населенные пункты Восточной Гуты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Им оказывается всесторонняя помощь Центром по примирению враждующих сторон и правительством Сирийской Арабской Республики.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания и в других сирийских провинциях.

Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 83 человека, в провинции Хомс – 200 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 720 человек.

Через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур в свои дома в провинции Алеппо вернулись 942 человека с личным имуществом. Центром по примирению на данном переходе проведена благотворительная акция. Мирным жителям, изъявившим желание покинуть зону деэскалации «Идлиб», выдан свежий хлеб общим весом одна тонна. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 182 сирийцам, в том числе 78 детям.