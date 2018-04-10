Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Более трех с половиной тысяч боевиков и их семей покинули Думу за сутки

Анастасия Евдокимова
21:45 10.04.2018
Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия не ведутся уже несколько суток. Продолжается работа по дальнейшему освобождению удерживаемых боевиками заложников.
Более трех с половиной тысяч боевиков и их семей покинули Думу за сутки

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко.

По его словам, на всей территории Сирии продолжает действовать режим прекращения боевых действий. Однако совместным ирано-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Латакия и Деръа.

Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия не ведутся уже несколько суток. Продолжается работа по дальнейшему освобождению удерживаемых боевиками заложников. В ходе достигнутых договоренностей вчера удалось освободить из плена 134 человека. Всего освобождено 195 заложников.

Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ с соблюдением мер безопасности продолжается вывод боевиков незаконного вооруженного формирования и членов их семей из города Дума, через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 3 627 боевиков и членов их семей. Все они на 70 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо. В настоящее время готовится к отправке вторая группа боевиков, желающих добровольно покинуть город Думу. Планируется вывезти на север провинции Алеппо около четырех тысяч человек, для чего в район погрузки прибыло 86 автобусов.

Более двух тысяч боевиков и членов их семей прошли процедуру досмотра, уже вышли из города и находятся в районе формирования колонны. Работа по отправке второй группы боевиков продолжается. С 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 37 297 человек.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 161 207 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

В населенные пункты Восточной Гуты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Им оказывается всесторонняя помощь Центром по примирению враждующих сторон и правительством Сирийской Арабской Республики.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания и в других сирийских провинциях.

Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 83 человека, в провинции Хомс – 200 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 720 человек.

Через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур в свои дома в провинции Алеппо вернулись 942 человека с личным имуществом. Центром по примирению на данном переходе проведена благотворительная акция. Мирным жителям, изъявившим желание покинуть зону деэскалации «Идлиб», выдан свежий хлеб общим весом одна тонна. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 182 сирийцам, в том числе 78 детям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
РФ заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по Сирии
Дата10.04.2018, 22:45
РФ заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по Сирии
Расчеты минометов «Сани» ведут огонь по «врагу»: кадры учений
Дата10.04.2018, 17:53
Расчеты минометов «Сани» ведут огонь по «врагу»: кадры учений
FIFA может запретить аренду футболистов
Дата10.04.2018, 16:09
FIFA может запретить аренду футболистов
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Модернизированные огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» поступили в войска
Дата10.04.2018, 11:12
Модернизированные огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» поступили в войска
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:45 В стране и мире
РФ заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по Сирии
22:42 В стране и мире
США уповают на то, что их проект резолюции не будет принят - Небензя
22:29 В стране и мире
США уверены, что в Думе было применено некое химическое вещество, но не могут назвать его – Госдеп
21:56 В стране и мире
США рассматривают «все возможности» действий против Сирии - Белый дом
21:45 В стране и мире
Более трех с половиной тысяч боевиков и их семей покинули Думу за сутки
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:01 В стране и мире
Стало известно, чем отличаются резолюции СБ ООН России и США по Сирии
20:37 В стране и мире
Видео
Система tax-free заработала в России
18:49 В стране и мире
Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman отправляется в Средиземное море
18:21 В стране и мире
Видео
ОЗХО направит свою миссию в Сирию в ближайшее время
18:03 В стране и мире
Видео
Посольство РФ в Великобритании требует прояснить диагноз Скрипалей
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В Сети представили новый облик «Оки»
В Сети представили новый облик «Оки»
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы Видео
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.