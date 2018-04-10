Еще одно российское судно арестовано в украинском порту

Российское судно арестовано в порту Одессы. Об аресте судна Seabreeze, принадлежащего компании Trans Services Maritime, написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает РИА Новости. Генпрокурор пишет, что в Киеве расследуют дело о «незаконной» разработке песчаника в районе Каркинитского залива (заповедник «Лебединые острова») в Крыму, причем песок используется для строительства «оккупаньского» моста.

«Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры об аресте судна подозреваемой кампании страны-агрессора», - написал Луценко.

В настоящее время судно находится в одесском порту.

Ранее сообщалось еще об одном незаконном задержании российского судна – рыболовецкого судна «Норд». Экипажу вменяется «незаконный выезд с временно оккупированной украинской территории». Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта».