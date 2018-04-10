Комиссия выясняет, как трамвай на полном ходу мог вылететь на проезжую часть в Петербурге

Специальная комиссия ГУП «Горэлектротранс» выясняет обстоятельства инцидента в Невском районе Санкт-Петербурга, где трамвай сошел с рельсов.

Инцидент произошел 9 апреля. Трамвай с пассажирами на полном ходу вылетел на проезжую часть, потеряв при этом колесные пары. Водитель одного из автомобилей запечатлел произошедшее на камеру видеорегистратора.

На кадрах видно, как трамвай при совершении маневра на полном ходу сходит с рельсов, перекрывает автодорогу и буквально разламывается пополам. В результате происшествия никто не пострадал.